Magaly Medina se volvió tendencia en todas las redes sociales luego de su polémica entrevista con Verónica Linares, donde abrió su corazón y terminó por confesar pasajes inéditos de su vida privada y laboral.

Y es que la popular ‘Urraca’ se animó a contar un poco más de la relación que actualmente lleva con su hijo, quien además hoy en día se encuentra viviendo fuera de Perú.

“Aclaré algunas cosas como el tema de mi hijo. Para la gente que piensa que tengo una mala relación con él, no es así. Estoy feliz que mi hijo viva afuera, que persiga sus sueños, que alcance sus metas. Todos los padres queremos que nuestros hijos vuelen con sus alas propias”, comenzó diciendo.

Asimismo, la figura de ATV aprovechó unos minutos de su programa este útimo viernes, para comentar que ella siempre ha respetado la privacidad de su hijo, a comparación de la de su esposo Alfredo Zambrano, quien se casó con ella “sabiendo que ya era un personaje público”.

“Y una de las cosas que la gente en redes sociales me pregunta, que por qué no sale tu hijo... Él estuvo conmigo porque vino de Londres y no hay ninguna foto porque yo respeto su privacidad. No eligió pararse frente a una cámara de televisión no eligió tener un programa, no eligió ser mediático”, agregó.

“Si él en algún momento hubiera querido salir de esa privacía, pues la decisión era suya, eso se llama respeto. Ahora me dirán, y por qué tu marido, es diferente, porque mi marido decidió casarse con una mujer mediática, así que él se aguanta” , finalizó.

