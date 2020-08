Magaly Medina se pronunció sobre un rumor que trascendió recientemente sobre el futbolista Paolo Hurtado y que se hizo viral pues mencionaba a modelos de la farándula local y otros jugadores de la selección peruana.

La periodista mostró parte del texto que se hizo viral sobre el seleccionado Paolo Hurtado, donde se menciona a Sheyla Rojas y a otros jugadores como Luis Advíncula, Raul Ruidíaz, Jefferson Farfán, entre otros.

Sin embargo, Magaly Medina aseguró que jamás tuvo este supuesto material en su poder, tal como afirmaban los chats que se hicieron virales.

“A mí no me consta si este chat existió o no (...) [El chat] decía como que la esposa de Paolo Hurtado había pedido una cierta cantidad de dinero para no mostrar todos los chats que -según este chat- ya yo lo tenía, pero que se estaba analizando si estas conversaciones se podían sacar. Todo el mundo me ha preguntado, me han llamado, me han hecho llegar este chat. Y yo hay una cosa que tengo que decir: mientras yo no tenga pruebas de algo, yo no puedo lanzarme a decir o afirmar o contar chismes. No lo puedo hacer. Si bien es cierto, yo hablo de chismes, pero no hago chismes, lo que hago es información del espectáculo respaldada generalmente por pruebas o por imágenes”, explicó la “urraca”.

Magaly Medina aclaró que la esposa de Paolo Hurtado no la buscó: “A mí nadie me llamó, nadie me enseñó esos chats ni nadie me los mostró. Entonces tampoco tuve tiempo, ni siquiera lo hice, de contrastar esas versiones. Pero como me mencionan, entonces todos asumen que yo lo tengo”.

“No sé qué pasará en el hogar de los Hurtado, ni los conozco ni sé, pero esos trascendidos no han llegado a mí”, concluyó la “urraca”.

