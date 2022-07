El viernes 22 de julio de 2022, Magaly Medina se refirió al rumor sobre un posible romance entre Yahaira Plasencia y el productor musical Sergio George, el cual llegó desde los periodistas de Puerto Rico en medio de los Premios Juventud.

“Y la prensa internacional... hubo una conferencia de prensa, ya saben que ella estaba de amiguis con el Serge, para arriba y para abajo, él la acompañó a la conferencia, la ha apadrinado, o sea, Sergio George ahora es el padrino de Yahaira, la ha puesto en el festival, la ha impuesto en el festival anterior, la ha llevado, ahora la ha llevado, se ha paseado con ella por la alfombra roja con su vestido de 11 euros, se paseó por todos lados, la presentó en conferencia de prensa, pero los periodistas puertorriqueños, los colegas, que parece que no son tan sobones, tan piquichones como acá, le preguntaron sobre un rumor que si viene de allá... yo siempre digo: cuando el río suena, es porque piedras trae”, comentó la ‘urraca’.

Asimismo, Magaly Medina recordó que, al menos en Perú, nunca se había hablado sobre un romance entre la salsera y el productor, por lo que consideró que la respuesta de la salsera es sospechosa: “Según la prensa puertorriqueña que le hace esa pregunta, algo se cocina. Ella responde algo que también da que pensar (...) ¿Ya se ha dicho muchísimo, pero no? O sea, nunca antes habíamos escuchado, en su círculo cercano, será. ¿Ya se ha dicho muchísimo? Nosotros primera noticia”.

“En todo caso los vemos demasiado juntos últimamente, o sea, él de pronto ha prestado atención a una cantante a la que ya la tenía abandonada, en el olvido, ya no grababa con ella ningún tema, nada, ya no era y decíamos claro, es porque ahora ella ya no tenía el apoyo de Jefferson, tal vez. Pero de pronto le hizo grabar ‘La cantante’, ahora ya para en Puerto Rico, la para metiendo a un festival acá, a una presentación allá. Todo porque la primera vez la entrevistó Univisión ella ya siente que llegó al techo del mundo, y eso que no la entrevistaron porque es ella, la entrevistaron porque iba al lado de Sergio George”, manifestó Magaly Medina.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre supuesto romance con Sergio George?

“¿Es cierto que existe un romance entre tú y el maestro?”, preguntó un periodista a la peruana y al productor de Marc Anthony. “¿En serio?”, fue la primera reacción de la ‘reina del totó'.

“Ojalá”, respondió Sergio George entre risas, aunque rápidamente negó los rumores. “No, no, ya sé que se ha dicho muchísimo, pero no”, acotó Yahaira Plasencia.

