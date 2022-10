Se encienden las alarmas. Magaly Medina no se calló nada y decidió responderle con todo a Gisela Valcárcel, quien en la última edición de “El Gran Show” aseguró que la conductora “las pagaría caro” por hacer tanto “daño” con su contenido televisivo.

“Esta pelea con Gisela se remonta cuando yo era una columnista, muchos años antes de estar en la tele. Yo criticaba a los programas de televisión, a personajes públicos como Gisela Valcárcel, que me contestaban desde sus tribunas televisivas. Siempre me ha parecido una disforzada, mentirosa, hipócrita y se lo ha dicho con el paso de los años”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aseguró que la ‘Señito’ jamás se quedó callada con sus críticas, pues la demandó en muchas oportunidades e incluso enviaba a “sus trabajadores” a que la atacaran.

“La desesperación por el rating le han hecho alucinar un montón de barbaridades que no le voy a permitir que me diga. Ella tendrá muchísimo tiempo en la televisión, pero no me merece ningún tipo de respeto. No te victimices, no es que te hayas dejado criticar estos 25 años... Pobrecita, ella mandaba a sus monos con metralleta a que le hagan el trabajo sucio”, agregó.

“Yo no odio a nadie, porque siento que es un sentimiento tan profundo como el amor. A mi, ni ella, ni los fenómenos de esta farándula, me quitan el sueño como para yo tener ese sentimiento (...) Ella es la verdadera malvada, que se pinta como una santurrona, ese es su verdadero rostro. El rostro que aquí siempre hemos destapado”, sentenció.

