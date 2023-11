Magaly Medina sufrió una aparatosa caída en la última edición de su programa, sin embargo, pese al incómodo momento no dudó en reírse. La conductora de TV explicó que es la segunda vez que esto le sucede en un set de TV, pues la primera fue cuando regresó a las pantallas luego de estar en prisión.

“ Ay! qué bonito empezamos el programa, esta es la segunda vez que me caigo en un estudio, la primera vez fue el programa tras salir de la carcel, me resbale y me caí ”, manifestó entre risas.

La popular ‘Urraca’ considera que es una cábala que se haya caído en vivo.

“ Quiere decir que esta es una nueva señal, es el renacimiento de este programa, somos 2024 de todas maneras ”, agregó.

