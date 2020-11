Magaly Medina se pronunció luego que un grupo de manifestantes acudió a la casa de Beto Ortiz para reclamarle su opinión respecto a las protestas. Por esta razón, el periodista no pudo acudir a su trabajo.

Aunque Magaly Medina se alejó de la opinión de Beto Ortiz, pues afirmó que ella sí se sentía identificada con los jóvenes que marchaban, pidió a los mismos ser más tolerantes con las diferentes opiniones.

“Siempre he sido una gran rebelde, una persona que siempre he sido contestataria y eso jamás va a cambiar. Lo he sido desde chica y por eso cuando los veo, me veo reflejada en ellos (manifestantes) aunque la juventud a veces también tiende a ser intolerante y creo que en estos momentos en que ya hay un presidente, el presidente Sagasti ha juramentado, todos debernos volver a la calma, a la tranquilidad que es lo que necesita este país”.

En ese sentido, Magaly Medina recordó que el Perú no está gobernado por Nicolás Maduro, por lo tanto aquí las personas son libres de dar su opinión sea esta popular o no: “Este país no puede terminar y desencadenarse en un ambiente de salvajismo y de violencia porque acá, ténganlo en cuenta; señores, jóvenes, acá no vivimos en la Venezuela de Maduro, acá no vivimos en una dictadura que muchos de nosotros ya la hemos pasado”.

La “urraca” recordó que el país ya pasó por una dictadura “donde la libertad de expresión está restringida, donde no puedes decir lo que sientes, donde no puedes opinar, donde no puedes decir nada porque te censuran”.

“No puede ser que ahorita estemos viendo episodios bastante dramáticos y exagerados, creo yo, que nos pueden llevar por caminos de violencia”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina afirmó que todos deberían salir a marchar pero no intentar silenciar la opinión de personas que no desean hacerlo o que no están de acuerdo con las protestas: “Está bien, salgamos a manifestarnos a las calles, hagámoslo de forma civilizada. Pero no podemos seguir incentivando la tolerancia: si no opinas igual que yo, voy y te lincho. No, porque eso es peligroso, es pisar terreno en el que los peruanos no podemos estar, definitivamente no porque vivimos en democracia. En nuestro país se respeta la Constitución, hay libertad de expresión, libertad de opinión. Si mi vecino opina diferente no le voy a ir a incendiar su casa. Si una persona en televisión opina de manera diferente, aprendamos a ser tolerantes”.

