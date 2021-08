¿Se habrán dirigido la palabra? Magaly Medina aprovechó el fin de semana y enrumbó a Miami para darse unas pequeñas vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano. Sin embargo, con lo que no contaba la conductora era que se cruzaría en el mismo vuelco con su “enemiga televisiva”, la modelo Tilsa Lozano.

“El día de ayer, nos ha llegado imágenes exclusivas en un avión, habrían estado dos personas, dos chicas que no se llevan para nada, que jamás estarían juntas dentro de un salón”, empezó diciendo Giovanna Valcárcel.

“Qué habrá pasado en el avión, se habrán hablado, o chocado para ir al baño”, agregó Thais Casalino para Mujeres al Mando. “Poquitos metros cuadrados, es como que ahí no más estuvieron al costadito”, dijo Maricarmen Marín.

No obstante, este encuentro no hizo que la popular ‘Urraca’ deje de disfrutar su viaje, ya que ni bien pisó suelo norteamericano, no dudó en ir de compras a una lujosa tienda.

A través de su cuenta oficial de Instagram, se puede lograr apreciar cómo la conductora de ATV enfoca unas bellas carteras de la marca ‘Chanel’. Lo que hace suponer que su corta estadía la va aprovechar en renovar su closet.

