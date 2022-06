Magaly Medina inició su carrera en la televisión peruana con su programa “Magaly TV” por ATV en el año 1997, sin embargo, un año después decidió irse a Latina TV por primera vez, donde estuvo hasta el año 2000.

Según reveló ella misma en una entrevista, todo no todo habría sido color rosa para ella, pues en alguna oportunidad contó que en aquellos años le debían una fuerte suma de dinero. ¿Qué pasó?

Magaly y la deuda de 350 mil dólares que dijo que le debía Latina

Hace varios años atrás, en entrevista con el periodista César Hildebrandt, Magaly Medina confesó si algunos canales le habían cerrado la puerta y ella recordó que en Latina la botaron e incluso no le terminaron de pagar lo que adeudaban.

“En el dos me botaron hijo, ni siquiera me dejaron concluir mi contrato. En el dos me botaron, ni siquiera me quieren pagar un sol. Me deben muchísimo, me deben un montón de dinero, claro que sí”, expresó.

Aunque en un primer momento no quiso decir el monto a pagar, luego la popular ‘Urraca’ terminó revelando que la suma era de nada más y nada menos que 350 mil dólares.

“Yo he tratado de ser una lady, una dama, he tratado de ser una dama consecuente, he tratado de no pelearme con nadie y tengo a los abogado negociando un acuerdo pacífico, pero lo que me asombra es que el señor Jimmy Artiaga, gerente general de ese canal, dijera que quebré su canal, que dejé pérdida, me parece una grave ofensa, es falso”, agregó.

