La entrevista que le dio Stephanie Valenzuela a Magaly Medina encendió todas las alarmas. Y es que la modelo estuvo enlazada desde Miami para revelar detalles inéditos de la vida de lujos que tenía cuando estaba con su exnovio, un millonario francés, con quien hasta tuvo planes de matrimonio.

Sin embargo, lo que sorprendió al público televidente fue que la conversación entre la conductora y la modelo se puso cada vez más picante.

“Lo que pasa es que a ti te gusta inventar cosas y decir mentiras. Gracias a esta bebida (energizante), gracias a ellos puedo ganar entre 6 mil y 10 mil dólares, tengo contrato y te lo puedo mostrar sin ningún problema (...) Te voy a decir por qué no podrías ganar lo mismo que yo... porque yo tengo 2.1 millones de seguidores”, comenzó diciendo la popular ‘Tefi'.

Por su parte, la ‘Urraca’ no se quedó callada. “Yo estoy en la tele querida, la tele todavía paga más que ser influencer. En mi patria soy Magaly Medina, al menos soy conocidita”, respondió.

“Yo te felicito por tu trabajo, a diferencia tuya. Aunque para mi tú no das un buen ejemplo, ni le das nada bueno a la vida de las personas. Tú ganas dinero hablando mal de la gente, cuando no has terminado ninguna carrera”, sentenció Valenzuela.

Frente a estas acusaciones, la figura de ATV no dudó en responderle a la modelo. “Yo no soy escuela, niña, yo no soy maestra de escuela, no soy papá, ni mamá de nadie”, finalizó.

