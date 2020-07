Melissa Klug fue captada hace pocos días con el futbolista Jesús Barco, de 23 años y jugador de Universitario de Deportes. En las imágenes registradas por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme, Klug es vista con el joven deportista saliendo de su centro de concentración manejando el carro que está a nombre de la hija mayor, Gianella.

Horas después de que Magaly sacara a la luz esas imágenes, la ‘Blanca de Chucuito’ publicó una fotografía de ella riéndose a carcajadas.

Lo que llamó más la atención es el mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el cual parece una respuesta a las críticas tras ser vista con un joven mucho menor que ella.

“No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie lo que haces , y sobre todo, no explique qué haces con tu vida. Porque no importa cuánto lo intentes; ha gente que nunca va a comprender tu historia de vida, tampoco comprenderá todo lo que has pasado, ni entenderá todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tu solo sonríe”, se lee en sus redes sociales.

Cabe indicar que este ampay sale a la luz días después de que el estilista Carlos Cacho insinuara que la ‘Blanca de Chucuito’ estaría en salidas con un nuevo amor.

Melissa Klug es ampayada con jugador de la ‘U’ de 23 años

