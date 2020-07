Luego de haber dejado atrás el romance que sostuvo con el coreógrafo Italo Valcárcel, Melissa Klug, andaría ilusionada nuevamente y con el corazón alborotado, pues estrenó nuevo look cambiando el color de su cabellera.

Según el maquillador Carlos Cacho, la popular ‘Blanca de Chucuito’ estaría en saliditas nadas santas con un caballero del que ya tiene todos los datos, pero que espera que la expareja de Jefferson Farfán lo oficialice y haga público muy pronto.

Misterio

Sin embargo, la empresaria fue cauta al referirse al tema cuando el estilista la entrevistó para su programa online. Aunque fue evidente que la pusieron en aprietos, Melissa solo resaltó que su corazón estaba tranquilo y contento.

Todo hace indicar que Klug estaría esperando que su nuevo romance se consolide.

Prometió revelar quién serían el nuevo dueño de su corazón cuando se encuentre completamente segura de la persona que tiene al lado.

“Yo cuando estoy segura de una persona con la que voy a estar, lo voy a decir, obviamente no tengo nada que ocultar. El día que yo me sienta totalmente segura, al 100% lo voy a revelar abiertamente. No me gusta ocultarme”, precisó.

En tanto cacho no pudo evitar gastarle una broma que revelaría que Melissa anda muy entusiasmada.

“Te acabas de pinta el cabello después de 15 años, cuando se pinta la casa es porque se quiere vender”, comentó Cacho.

Puedes ver la entrevista AQUÍ: https://www.facebook.com/yocarlosoficial/videos/671352753459608/

Melissa Klug mandó un misterioso mensaje sentimental. (Instagram)

