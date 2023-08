Magaly Medina comenzó su programa revelando que una persona muy cercana a Maju Mantilla habría enviado un nuevo comunicado, luego de la fotografía viral de Gustavo Salcedo ingresando a un spa con Mariana de la Vega.

Y es que la popular ‘Urraca’ comentó que habló personalmente con Jorge Fernández, un conocido empresario artístico, quien asegura que representa ahora a la conductora de “Arriba mi gente”.

“Es amigo de Maju Mantilla y nos envió un comunicado autorizado por ella, es una nueva versión del comunicado que ella firmara, avalara y sacará para todos los medios, donde asegura que está distanciada de su esposo desde antes del ampay”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la conductora de ATV no pudo evitar opinar al respecto y señaló que lamentablemente ahora duda de las palabras de la exreina de belleza, quien a su parecer, no querría afectar la estabilidad emocional de su familia por los problemas con su esposo.

“Ha querido Maju enmendar lo que dijo anteriormente al público, pero hay una serie de contradicciones que a mi no me cuadran. Como que quiere decir algo, pero al final no lo dice, no lo sé...”, expresó la periodista de espectáculos.

TE PUEDE INTERESAR