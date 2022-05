Martín Vizcarra Cornejo dejo de ser el protagonista de los portales de política para convertirse en la nueva comidilla de la prensa rosa del país y es que el expresidente de la República tendría un romance clandestino con la joven política Zully Pinchi. Según chats íntimos que difundió Panorama, el popular “Lagarto” y la excandidata al Congreso por “Somos Perú” habrían tenido un encuentro secreto en el hotel Monasterio de la ciudad de Cusco.

En el programa “Magaly TV, La Firme” de este martes 17 de mayo, Magaly Medina no pudo ser ajena al tema del momento y opinó sobre la presunta infidelidad de Vizcarra, quien negó un encuentro con la representante de Somos Perú.

“Él lo está negando con un desparpajo tremendo. Vizcarra engañó al país cuando públicamente nos decía a todos que no se había vacunado, y ya se había vacunado más de tres veces. Entonces, ¿piensa que uno le va a creer? Yo no le creo, como periodista no le creo”, expresó la presentadora.

Magaly muestra fotos de Vizcarra y Zully Pinchi

Luego de expresar su indignación por los descargos del expresidente, Magaly Medina mostró unas fotos que confirmarían el engaño de Martín Vizcarra.

“A través del chismefono, una señorita nos pasa una foto de Vizcarra en el aeropuerto, del 27 de febrero. Tenemos toda la conversación porque (la joven) reconoce a Vizcarra y le toma fotos”, dijo Magaly en un inicio.

Según la “urraca”, las fotos llegaron a su ‘chismefono’ y contó que el exmandatario Martín Vizcarra estaba en el aeropuerto en compañía de la mujer.

Foto: (Magaly TV, La Firme"

“Aparentemente, sería Zully Pinchi (...) En el avión Vizcarra se sentaba adelante de la señorita. La mujer, para maquillarse, se quita la mascarillas y allí es que la pudo ver bien”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR