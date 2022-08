La experiencia no le permite confiar, Magaly Medina estuvo entrevistando a Rafael Fernández, quien afirmó que no hay terceros en los motivos de su ruptura, despertando las dudas de la ‘urraca’ quien recordó que ya otras parejas dijeron lo mismo, pero a la hora de la hora, la verdad es otra.

Luego de escuchar cómo Rafael Fernández relataba con toda tranquilidad cómo dejó de amar a Karla Tarazona, Magaly decidió aclarar su punto de vista: “La vida me ha enseñado a ser muy desconfiada y yo no sé, pero lo veo muy tranquilo a él, en su vida nueva de soltero, fascinado”.

El principal motivo para que Magaly no crea ciegamente en Rafael, sería la preparación que tuvo para terminar su matrimonio: “Tenía preparado todo nuevo en ese departamento, como planificando que él ya se iba de esa relación”.

La ‘urraca’ además aclaró que lo que ella mostró no es la verdad absoluta, por el contrario, es solo una de las caras de la realidad: “Esta es la versión de él, nosotros no conocemos la versión de ella, no la sabemos”.

