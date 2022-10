No lo quiere ni en la sopa. No es novedad que para Magaly Medina el bailarín conocido como el ‘Activador’, no es santo de su devoción y lo dejó en claro al hacer que su equipo de producción corte las declaraciones del novio de Melissa Paredes.

“Córtalo, llévatelo, no lo soporto, no tiene ni oficio ni beneficio, le dan un poco de vitrina cuando habla del Gato Cuba y de Melissa”, fue así como Magaly se mostró enfurecida al escuchar al ‘Activador’ mientras hablaba sobre su relación con el ‘Gato’ Cuba, con quien ahora estarían tranquilos por el bien de la hija de Melissa.

Sin ánimos de soltarlo, Magaly aprovechó para recordar que no se le conoce trabajo fijo al ‘Activador’, especulando sobre su posible chamba: “Le dan vitrina cuando habla del Gato Cuba, de Melissa, pero después que hace en su motito, hace delivery, de repente trabaja honestamente repartiendo medicinas o hamburguesas”.

La ‘urraca’ además cuestionó que Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba hayan tenido que esperar todo un año y correr el riesgo de perder a su hija para recién comportarse, pero condenó la actitud que están tomando: “No me quiero extender más en este tema, porque su consejero sería el bailarín ‘Activador’ durante toda esta época y ahora están todos felices, súper ‘open mind’”.

