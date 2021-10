La periodista Magaly Medina opinó de Rebeca Escribens quien luego de un día del ampay de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda decidió emitir opinar tras las críticas.

Aunque en un primer momento Rebeca Escribens no quiso dar su punto de vista, lo hizo en “América Espectáculos” y esto fue comentado por Magaly Medina, quien un día la criticó por emitir juicio por otros como Josimar pero no por la figura de América Televisión.

“¿Qué pasó con la Rebeca Escribens? Ay, la Rebeca Escribens despertó, hoy despertó de buen humor porque ayer parecía que estaba de mal humor”, dijo Magaly Medina en su programa.

Además agregó: “Ayer decía: A mí nadie me ha obligar a que yo diga una opinión porque nadie me paga, no es mi deber, hoy día parece que se corrigió, parece que le dijeron que por qué opina de otros y no de Melissa”.

Rebeca Escribens opinar sobre Melissa Paredes

La conductora Rebeca Escribens por fin se pronunció sobre el ampay de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda.

Tras escuchar el descargo de la actriz, la conductora de América Espectáculos se lanzó con todo. “Melissa déjame decirte algo, más allá que tengas razón o no, porque no hemos escuchado la versión del Gato Cuba y quizás nunca la escucharemos, pero la verdad en mi opinión, mejor te hubieras quedado calladita, hubieras quedado mejor parada”, acotó.

Además le dijo que no hubiera estado mal pedir disculpas porque las imágenes son concretas y reales.

