La popular Magaly Medina, dejó sorprendido a más de uno al revelar que vive con una enfermedad que afecta su salud si no cuida su alimentación, motivo por el que tuvo que cambiar su dieta para evitar tener malestares y continuar con su día sin problemas.

“Me encanta el champagne, pero el champagne rosado, champagne que no le haga daño a mi estómago, porque otra de las cosas que no sabes de mí es que sufro de reflujo esofagástrico, tengo reflujo desde hace muchos años, eso hizo que cambiara toda mi forma de comer, mi forma de cocinar, mi forma de alimentarme”, de esta forma, Magaly Medina confesó la enfermedad que tiene.

Su actual enfermedad, evitaría que la ‘urraca’ pueda darse gusto de tomar algunas bebidas alcohólicas como la cerveza o el vino, pero cuidando su alimentación, ella podría darse un pequeño gustito: “Por ese problema de salud es que yo cambié mi alimentación en general. No tomo vino, aunque me encanta, aunque una vez al año un par de copitas no le harán daño a mi estomaguito”.

