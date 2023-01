Durante las semanas de vacaciones que se tomaron Rodrigo González y Gigi Mitre, se logró una entrevista a Gisela Valcárcel, quien accedió estar en el programa online de Verónica Linares, donde defendió a capa y espada a Melissa Paredes, su extrabajadora.

Gisela Valcárcel, sentada frente a Verónica Linares, confesó que decidió defender y darle otra oportunidad a Melissa Paredes, al ver cómo era atacada por los medios, debido a la infidelidad que protagonizó junto al bailarín contratado por la ‘Señito’, esto causó asombró y risas en Rodrigo González, quien le recordó que ella fue la primera en darle la espalda a la exesposa del Gato Cuba.

“A ver un momentito, tú la echaste, por qué mejor no habla de otro tema, no habla de las estupideces que normalmente, de los pájaros de tu parque, pero para qué traes eso si tú eres la que más vas a perder (...) tú fuiste la primera en dejarla sin trabajo”, de esta forma, Rodrigo González le recordó a Gisela Valcárcel que luego del ampay a Melissa Paredes, la productora de la ‘Señito’, dejó a la exmodelo fuera de ‘América Hoy’ y de ‘El gran show’, quedándose sin trabajo por un gran tiempo.

‘Peluchín’ además afirmó que Gisela Valcárcel piensa que lo que hace tras cámaras, al coordinar todo en su productora, el público no lo ve: “Mejor no toques el tema, porque tú, tu productora, tu hija, le hicieron el feo y todos los vimos(...) creo que hay cosas que ella piensa que pasan en la oficina y no se da cuenta de que ya la vimos todos (...)no entiendo qué nos está contando”.

