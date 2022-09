La ‘urraca’ comenzó su programa recalcando que el programa de Rodrigo González no le gana a ‘Los Picapiedra’ ni teniendo a Giuliana Rengifo en su programa, burlándose e imitando a Gisela Valcárcel.

Con unas indirectas que parecen sables, Magaly comenzó su programa bailando y afirmando que ‘Los Picapiedra’ son su caricatura favorita, añadiendo que su horario es a las 2 de la tarde, que es el horario que comparte con ‘Amor y Fuego’.

Afirmando que ella no es como Gisela Valcárcel, Magaly afirmó que ella sabe a qué programa le gana los Picapiedra con tan solo 2.5 puntos de rating, liderando en su horario.

A la ‘urraca’ no le gustó nada que mencionen que su programa no investigó bien, mostrando audios donde la familia del Notario Paul Pineda afirma saber que él es soltero, por eso Magaly sacó las verdaderas pruebas de que el amigo cariñoso de Giuliana Rengifo no está solito.

