Semana a semana, las ocurrencias o falta de conocimiento que evidencian en ‘América Hoy’ con Brunella Horna, produce que Magaly Medina se burle de su forma de conducir y su seguridad para hablar de algunas cosas que no conoce, produciendo que la ‘urraca’ le ponga chapas, las mismas por las que se podría ganar un problema.

Todo se reveló cuando Magaly Medina criticaba la actitud de las conductoras de ‘América Hoy’, quienes hicieron creer que las donaciones del ‘Chef del pueblo’, eran de ellos, y en medio del raje, se supo que Brunella le habría hecho una advertencia a la ‘urraca’: “A la chiquita esta ‘Nutella’, no le digo otra cosa porque manda a sus abogados a amenazarme con demandarme. Eso no me callo, como no soy heroína y no soy alcahuetona de nadie lo digo. Porque le decía ‘Brutella’, mandó a su abogado a decir que meterá juicio, claro, como su suegro es millonario. La verdad no debe de ofender jamás”.

¿De quién era la comida que llevaron para donar Ethel Pozo y Brunella Horna?

En cámaras, Ethel Pozo y Brunella Horna se lucieron sirviendo y repartiendo la comida que estaba preparando ‘El chef del pueblo’, quien además fue el que solventó los productos y todo, pero al salir en las cámaras de ‘América Hoy’, se creyó que eran del programa y la confusión fue mayor, cuando en redes sociales, la hija de Gisela Valcárcel se grababa afirmando que ellos llevaron todo.

