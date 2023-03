Magaly Medina reveló que Brunella Horna y la familia Acuña han amenazado con demandarla, si es que sigue llamando con calificativos o algún apodo a la conductora de ‘América HOY’.

La periodista contó que la familia de César Acuña le mandó un abogado por haber tildado de ‘Brutella’ a la esposa de Richard Acuña.

“Mejor no le digo otra cosa, porque después como tiene el suegro millonario, manda a sus abogados a amenazarme con que me van a hacer juicio, así es, eso también hay que decirlo, pero como no soy heorina, lo cuento y lo digo... porque le dije ‘Brutella’, mandó al abogado a decirme que me iba a meter un juicio, que por qué le decía ‘Brutella’, que eso estaba menoscabando su honor... ¿por eso? pero si miren lo que hace todos los días”, dijo entre risas la ‘Urraca’.

“La verdad no debe ofender... jamás esto está hecho en un sentido irónico, porque eso es lo que acá hacemos”, agregó.

