¡Sin pelos en la lengua! Magaly Medina no dudó en arremeter contra Sully Sáenz, quien recientemente tiró la casa por la ventana para poder celebrarle sus 8 años a su hijo. Y es que la conductora cuestionó que la modelo no haya gastado de su bolsillo para organizar dicho evento, sino que todo fue gracias al canje.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ no dudó en bromear con todas las historias de Instagram que subió la exchica reality. Incluso, hasta mencionó que solo faltó que mencionara a la aerolínea en la que había venido el padre de su hijo.

“Era un fiestón realmente, pero bien como lo dijo la señora que llamamos, fue canje total, esos inflables no son baratos, esos dinosaurios tampoco, son lo último que he visto en cualquier fiesta infantil, creo que hasta el lugar le ha salido gratis, un poco más y el pasaje del ex esposo también le sale gratis, solo le faltaba agradecer a la aerolínea y ya estábamos completos”, dijo la figura de ATV entre risas.

Medina siguió halagando que la modelo y el padre de su hijo a pesar de estar separados, puedan juntarse y llevarse bien para compartir un buen momento con su engreído, algo que no se ve en muchas relaciones de padres.













