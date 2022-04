La modelo Sully Sáenz lanzó un comunicado en su cuenta de Instagram donde responde con todo a Magaly Medina, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’. Y es que la ‘Urraca’ había asegurado que la modelo no sacó nada de bolsillo para organizar la fiesta por los 8 años de su hijo, fruto de su relación con Evan Picolotto.

“Fue canje total, esos inflables no son baratos, creo que hasta el lugar le ha salido gratis, un poco más y el pasaje del ex esposo también le sale gratis”, dijo la figura de ATV entre risas.

Debido a los comentarios de la periodista, la también modelo utilizó sus redes sociales para hacer su descargo. Sully indicó que algunas empresas a las que contrató solo le dieron descuentos con el ‘canje’, es decir, no le dieron gratis el servicio o productos.

“Es falso que toda la fiesta, como han dicho, ha sido canje o me haya salido ‘todo’ gratis. El tema de las menciones me habrá ayudado solo un 25% del costo total de la fiesta. Muchas de las menciones me dieron descuento, no el costo total. La información que están dando es errónea (...) la persona que sale hablando como empresa de los inflables ‘no es de los inflables’, al parecer pusieron la voz de otra persona”, comentó en su cuenta de Imstagram.

También aclaró que el local lo pagó sin descuento al 100%. “Los dinosaurios también los pagué al 100%, toldos, decoración, grupo electrógeno, zanqueros, globoflexia, insumos, etc”, explicó.

Finalmente indicó que para la fiesta de los 8 años de su hijo hizo “un gasto fuerte”.

“Pero valió la pena porque mi hijito lo disfrutó muchísimo. Los que más me conocen saben cómo me rompo el lomo trabajado duro para poderle dar lo mejor a él”, sostuvo.

