No se guardó nada. Magaly Medina decidió comentar el show que hicieron en ‘América Hoy’, para presentar al reemplazo de Brunella Horna, que se trataba de Valeria Piazza, quien, según la ‘urraca’, no tiene ni la presencia, ni la experiencia como para quedarse con el puesto, ya que no es trascendente.

Los motivos para que el reemplazo de Brunella Horna, haya sido Valeria Piazza, fueron simples y claros, según Magaly Medina: “Yo creo que la llaman para que no opaque a nadie, es como una tapa hueco. Quién que sea inofensiva, que nadie se siente amenazada, Valeria Piazza”.

Además, la ‘urraca’ añadió que la estadía de Valeria en ‘América Hoy’, será hasta que el escándalo de Richard Acuña, se haya olvidado y Brunella pueda regresar sin que la cuestionen: “Seguro la tendrán ahí hasta que la gente olvide los cuestionamientos a Brunella y la vuelven a poner como una estatua”.

Finalmente, Magaly afirmó que no es muy difícil reemplazar a Brunella Horna, ya que al igual que Valeria Piazza, su presencia no es trascendente: “Es lo más fácil de reemplazar Brunella Horna”.

