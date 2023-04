Greyssi Ortega y Milena Zárate se encargaron de revivir uno de los escándalos más recordados de la farándula peruana y con ello, comenzaron a revelarse trapitos al aire, entre ellos, los cobros que habría hecho la cantante colombiana, para mostrar su llanto en la TV.

“Recuerdo que estaba en ojitos con su bailarín y puro ja, ja ‚ja, en risas. Y yo llego y le digo que me estaban pidiendo un enlace, y ella “ay, no jo***”, y más ja, ja, ja. Le dije por favor y Milena ´1000 soles dile´. Ya dijo. ´Es que yo no quiero hablar de eso, me hace retroceder´. Lloró y se fue al estacionamiento. Yo detrás de ella. Termino el enlace y dijo ‘ya paga, pe’”, fue este el pasaje que recordó Katty Villalobos, quien habría vivido en carne propia los cobros por parte de Milena Zárate para darle más drama a su caso.

Todo esto, Katty Villalobos lo contó en su programa online, donde resaltó cómo Milena Zárate, cambio su estado de ánimo, de un momento a otro, solo para las cámaras y con un pago de por medio.

