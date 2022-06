El lunes 30 de mayo, se estrenó el programa ‘Mujeres Poderosas’ de Andrea Llosa, quien fue criticada por los cibernautas por presentar a Yahaira Plasencia como un ejemplo de mujer poderosa y quien no podía dejar pasar desapercibida esa entrevista, fue Magaly Medina, quien se burló a más no poder.

La ‘urraca’ resaltó que Andrea Llosa le pregunte a Yahaira si fue infiel, cuando en ‘El valor de la verdad’ ya había quedado claro que sí, y según Magaly, ese fue el motivo por el que no volvió a funcionar su relación con la ‘foquita’ quien después de ese día, tuvo un romance con la cantante a escondidas: “Una mujer que es empoderada y poderosa, no dejan que ningún hombre la trate como clandestino”.

La producción de ‘Magaly TV’ decidió poner una parte de la entrevista en la que Yahaira da un consejo al público, esto causó que la ‘urraca’ no deje de reírse, para luego desmantelar el consejo de la ‘yaha’: “Cuando Farfán la chotea, después de pasar la pandemia en Rusia, él la trae, la deja en la puerta de su casa y chau, no hay más”, debido a que ese fue el fin real de su relación, cuando él ya no quería nada con ella.

Yahaira Plasencia no sería ejemplo de ‘mujer poderosa’ para nadie y Magaly pidió que no la usen como ejemplo ni comparación: “Todas las mujeres que tenemos dos dedos de frente y que sabemos lo que valemos, no nos la comparen”.

