Durante la crisis de ‘Hablando Huevadas’, en la que fueron criticados por una broma que hizo Ricardo Mendoza junto a su prima, orillando al comediante a que pida disculpas públicas, Magaly Medina quiso entrevistarlos y negociaron entre producciones y hoy se reveló por qué no se hizo el pacto.

El tema vino cuando Magaly comentaba el lío que tienen Carlos Alcántara y su sobrino y comediante de ‘Hablando Huevadas’, Ricardo Mendoza, por un supuesto despido de la franquicia de ‘Asu Mare’, logrando que la ‘urraca’ hable del humor que hace el popular ‘Tarrón’ junto a Jorge Luna: “Cuando se ha metido con segmentos sensibles y no han sido nada inclusivos y pierden la perspectiva como cómicos y ya no es humor negro, es falta de sensibilidad”.

Sin embargo, Magaly reconoció que Jorge Luna y Ricardo Mendoza están teniendo éxito y aunque no le guste a ella, respeta lo que el público quiere: “Les va bien, a la gente le gusta este humor malcriado , humor burlón y muchas veces vulgar, sus presentaciones están siempre agotadas, algún tipo de talento tendrán que conectan con el público”.

Fue entonces cuando Magaly recordó que estaban en conversaciones con ‘Hablando Huevadas’: “Me invitaron a una entrevista con ellos, ellos querían venir y yo ir, al final no sé qué pasó”, de inmediato su productor, Patrick, afirmó que no se contrató porque los comediantes querían ponerla en un escenario con público para destruirla: “Querían como que yo fuera María Parado de Bellido en público”.

TE PUEDE INTERESAR