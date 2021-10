En la última edición de “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina opinó sobre la tremenda fiesta que organizó Jefferson Farfán por su cumpleaños número 37, pese las restricciones por el Coronavirus.

La “Urraca” se mostró totalmente asombrada al notar que la policía y serenazgo no tomaron acciones en la tremenda fiesta de Jefferson Farfán, pese a prohibición.

“Hay muchas críticas en redes sociales porque no se encuentra permitido hacer fiestas en nuestras casas, pero no el ir a un restaurante a celebrar con los amigos, pero en tu casa no puedes hacer fiestas ni reuniones, es la incongruencia de estos reglamentos, pero tenemos que respetarlos”, señaló.

En otro momento, la “Urraca” dio a entender que Jefferson Farfán gozaba de la preferencia de las autoridades, ya que como se ve en algunas imágenes, la policía llegó a su domicilio pero no realizaron ningún tipo de inspección.

“Hay personas como la ‘Foquita’ que lo tienen que celebrar y parece que tienen corona porque incluso pasaban los patrulleros, hablaban con el de seguridad y se pasaban de largo, seguro que tiene vara en La Molina”, agregó Magaly.

“Si eso pasa en mi casa se meten dentro y me sacan de los pelos. Hay gente que tiene corona en esta vida, los que no tenemos debemos de cumplir con las normas”, acotó entre risas.

