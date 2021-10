El 27 de octubre, la actriz Flavia Laos sorprendió a propios y extraños al aparecer llorando en las stories de Instagram, donde contó que se encuentra muy sensible.

Todo ocurrió cuando Flavia Laos mostraba el cover que realizó de una canción en inglés: “Les juro que cada vez que escucho este cover, me teletransporto a otra época y como que me da piel de gallina, miren, ya me puse roja. Es locazo cómo lo grabé”, comentó.

“Siento que quedó súper cool, de hecho le hice arreglitos, le hice armonías y todo fue hecho por mí, de hecho la canción real no tiene armonías en esas partes en las que yo le metí y nada, estoy orgullosa en verdad, salió súper bonito”, explicó Flavia Laos.

Al hablar de su cover, Flavia Laos se emocionó hasta las lágrimas: “Jajajaja disculpen mi sentimentalismo chicos pero estoy mega sensible últimamente, sólo les diré que son lágrimas de alegría. Me están pasando cosas lindas”, contó la ex de Patricio Parodi.

Según Flavia Laos, esta canción la grabó en un momento difícil. “Cada vez que lo escucho me pongo feeling, me recuerda a muchas cosas que pasaba en ese momento y me queda el sentimiento de que pase lo que pase todo va a estar bien”, señaló.

“Y que si deseas algo con todas tus fuerzas, si es para ti llega tarde o temprano”, agregó.

Fuente: Instagram Flavia Laos

