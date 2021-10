Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al presumir de sus pretendientes. A través de Instagram, la actriz hizo que sus amigas seleccionen preguntas de los usuarios.

Fue así que un cibernauta preguntó si Flavia Laos tenía muchos pretendientes. “Tiene miles en cola, o sea, Flavia se viste así y de la nada se le acercan ‘oye, bonita, dame tu número’“, contó una de las amigas de Flavia Laos.

“Yo pensaba que le había dado el número fake (falso), pero no”, bromeó la amiga de la actriz.

La expareja de Patricio Parodi explicó que un hombre se le acercó antes de su vuelo y la piropeó, por lo que no pudo negarse a darle el número: “No, a él sí se lo di, se lo merecía porque le dije que como se iba a acercar a mí así, porque literal esta era un ‘facha’, y me dijo te vi de lejos y las mujeres se ven lindas cuando están sin maquillaje”.

“Todo el mundo le pide el número”, comentó la amiga de Flavia Laos.

De otro lado, las amigas de Flavia Laos contaron que la actriz ha “llorado” mucho por amor: “Yo no he visto a Flavia llora, yo he visto a Flavia deshidratarse, es María Magdalena 2″.

“Se hace la fuerte pero es demasiado sensible con eso, María Magdalena”, bromearon.

Fuente: Instagram Flavia Laos

TE PUEDE INTERESAR