El hada madrina del amor en la ficción, pero en la realidad, todo es diferente. La popular Magdyel Ugaz brindó una entrevista a un conocido diario peruano, donde contó la verdad de su vida amorosa.

Luego de hablar de su personaje en ‘Al fondo hay sitio’, Magdyel habló sobre su posición frente al amor: “Todavía no me llega el galán, hay muchos sapos todavía (risas). Además, lo del príncipe azul me parece una posería, siento que es algo cliché que busca darle una exigencia a los chicos que no es necesaria”.

Además, Magdyel en la misma entrevista para ‘El popular’, añadió que no cree en que sus sueños dependan de alguien más: “No creo en eso, yo soy mi príncipe azul y alguien tiene que hacer mis sueños realidad. Pienso que los sueños no te los puede cumplir nadie, sino tú misma”.

Con un poco de contradicción sobre su posición en el amor, Magdyel afirmó que le gustaría tener un hijo con una pareja: “Lo de congelar los óvulos se los recomiendo a todas las mujeres porque el reloj biológico es una realidad. Pero, ahora yo no sé si me provoque eso, me gustaría tener un hijo con alguien”.

