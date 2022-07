Según el belga, él habría conversado con Sebastián Lizarzaburu antes de que vuelva con Andrea San Martín y fue testigo de los motivos reales por los que el ‘Hombre roca’ habría vuelto con la ‘ojiverde’.

Según Greg, antes que Sebastián volviera con Andrea, tuvo la oportunidad de conversar con su amigo y esto fue lo que le dijo: “El mismo día que va a terminar la relación con Andrea, él no verá a la bebé más, lo hemos vivido durante muchos años, él me lo ha dicho”.

Además, Greg habría hablado con Sebastián cuando él ya volvió con Andrea, pero tuvieron que ser cautelosos, porque en la casa de la ‘ojiverde’ no se podría tener privacidad: “Las palabras exactas fueron, no estoy feliz, fuimos a la cocina porque en la sala de Andrea no se puede hablar, hay cámaras y micros por todas partes, no se puede hablar, por toda la casa hay cámaras”.

