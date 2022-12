Jonathan Maicelo no dio su brazo a torcer en la reciente entrevista que ofreció a Magaly Medina, el pasado 1 de diciembre en ‘Magaly TV La Firme’. Y es que el boxeador le dijo ‘sus verdades’ a la ‘Urraca’ , quien lo cuestionó por las peleas que organiza en discotecas, donde los asistentes se ponen los guantes de box por una botella de licor.

“Contigo no me voy a poner de acuerdo, pero qué irresponsable los dueños de esa discoteca de permitirte hacer esas cosas. Ojalá las autoridades lo deberían de parar, eso está yendo contra la seguridad de los asistentes. Ojalá no tenga boca salada y no te pase ningún accidente ”, comentó Magaly.

Estas palabras ofendieron a Maicelo, quien le advirtió: “No me eches la sal... me estás echando la sal”.

“Magaly, tú hablas de responsabilidad Magaly, y tú paras hablando mal de las personas, las personas se pueden suicidar con los comentarios que tú das (...) Eres una maltratadora, eres mucho más maltratadora que yo ” , agregó el boxeador, provocando la furia de la periodista.

La ‘Urraca’ recordó que su programa es de crítica de televisión y puso en su sitio a su entrevistado. “Noo papacito, no me vengas a callar, a victimizar cuando estás haciendo algo irresponsable, no me digas maltratadora, porque maltratador eres tú al hacer eso, no vengas con los argumentos de las bataclanas ”, dijo indignada.

Magaly bota a Maicelo de su set EN VIVO

Las palabras de Maicelo volvieron iracunda a Magaly Medina, por lo terminó expulsándolo del set de ATV. “Sáquenlo de mi estudio” , gritó la ‘Urraca’.

Sin embargo, Maicelo arremetió: “Te gusta maltratar a las mujeres, una mujer que habla de cuidar a las mujeres (...) A eso llegaste Magaly, a botarme”.

