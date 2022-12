Jonathan Maicelo defendió las peleas ‘clandestinas’ que viene realizando en discotecas de Lima, donde los asistentes se agarran a golpes por una botella de ron. Esto fue denunciado por ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina invitó a su set al exboxeador para cuestionarlo por este show e indicarle que las personas pueden salir lastimadas; sin embargo, Maicelo no le dio la razón y, por el contrario, dijo que era “divertido”.

Y no quedó allí. El deportista se burló de la ‘Urraca’ diciéndole que ella “no sabía nada” ya que ni siquiera tiene el título de periodista: “Primero, Magaly, zapatero a sus zapatos, tú no eres periodista y criticas, tú no sabes nada del tema”.

Magaly se defendió: “Ah, gracias, no soy periodista, pero me he ganado el derecho”

Maicelo continuó defendiendo su show en discotecas y comentó que él es un boxeador profesional. “Yo le pongo guantes grandes, más que samaquearte no te hace ni cosquillas ¿Dónde ves sangre, Magaly?”, cuestionó.

Magaly exhorta a Maicelo a parar peleas en discotecas

Magaly no se quedó callada y exhortó a Maicelo a eliminar su show y frenar las peleas en discotecas. “La gente está pidiendo sangre y va a pasar en algún momento. Tú dices que les pones un guante grande, pero la gente que lo hace con tanta fuerza, ese guante grande te puede dañar, te puede romper una nariz (...) Los accidentes Maicelo pasan”, comentó.

Maicelo explotó con las palabras de la ‘Urraca’: “Te equivocas. Es un piso de drywall donde no te lastimas, hay 5 personas abajo, hay seguridad (...) Tú no sabes nada, así de simple, no estás en nada en esto del deporte. No puedes opinar de algo que desconoces”.

