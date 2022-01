Majo Parodi, una de las hermanas menores de Patricio Parodi, reveló que no tenía planificado ser madre a sus 23 años de edad. La bloguera contó a sus miles de seguidores cuál fue su primera reacción al enterarse que estaba embarazada.

“Me quedé en shock, yo estaba que no podía creerlo. Decía, ‘esto no me puede estar pasando a mí, es imposible, fácil la prueba se está equivocando’. Lo que menos quería hacerme la prueba de sangre. Me hice tres pruebas de orina y salieron positiva”; comentó en un video de Instagram.

La hermana del popular ‘Pato’ detalló que la primera ecografía de la bebé fue a las 11 semanas de gestación. Actualmente, Majo Parodi va por los 5 meses de embarazo.

“No pude asilarlo (el embarazo) hasta que me hice la primera ecografía. Se me salieron unas lágrimas cuando escuché los latidos de la bebé, estaba demasiado nerviosa”, comentó.

No estaba en sus planes

Uno de los fans de Majo Parodi le preguntó si tenía planificado tener un bebé este 2022: “No, no estaba en mi planes. Yo estaba haciendo mi master en el extranjero”.

Comentó que decidió venir al Perú para tener “más comodidad”.

“El hecho de tener mi familia acá, las comodidades que tengo acá... La estaba pasando medio mal (fuera del Perú). Al final pensándolo un poco, decidí venir, fue la mejor decisión que he tomado. Aunque extraño España”, agregó.

