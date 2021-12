Hace pocas semanas, Patricio Parodi sorprendió a propios y extraños al anunciar el embarzo de su hermana menor, María José ‘Majo’ Parodi, quien tendrá una niña.

Y en los últimos días del año, la nutricionista lució su pancita de cuatro meses de embarazo en las redes sociales. “Hoy cumplimos 4 mesesitos”, escribió Majo Parodi en su cuenta de Instagram.

Fotos: Instagram @twosidesblog

Foto: Instagram @twosidesblog

Polémica por reencuentro con Flavia Laos

Durante el ‘gender reveal’ de Majo Parodi, Flavia Laos no dejó de llamar la atención. Y es que la influencer apareció en la casa de Patricio Parodi y hasta posó para las fotos del evento.

Magaly Medina no dejó de criticar a la actriz por presentarse en la casa de los Parodi cuando ella ya terminó con Patricio: “¿Que premio consuelo, no? Que te quieran las hermanas, que te quiera la madre, que te quieran ahí en su vida, en su casa, en su baby shower, en su revelación de sexo, pero qué patética porque el que debería quererte es el Pato y no las hermanas, y él ya no te quiere”, dijo la ‘urraca’.

