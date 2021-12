Durante el programa Magaly TV La firme transmitido el 20 de diciembre, Magaly Medina arremetió contra Flavia Laos por presentarse en el baby shower de la hermana de Patricio Parodi. Según la ‘urraca’, habría sido un intento desesperado por demostrar que la familia Parodi la quiere y la acepta, a diferencia de Luciana Fuster.

“A ti la familia te puede invitar, pero como tú eres una persona que no se quiere a sí misma, que no tiene nada de dignidad, entonces vas y te metes a la casa. Así te inviten, la posición de una mujer digna es la de no ir, porque tú y él ya terminaron una relación, pudiste mandarle el regalo, pudiste ir hasta la puerta y hacer que alguien le deje el regalo, pero no bajar, no meterte, no estar en la foto, porque esa persona con la que terminó ya está luciéndose con otra persona”, comentó Magaly Medina.

La ‘urraca’ también se burló de la entrevista que Flavia tuvo con En boca de todos: “Fue al programa donde nadie te va a interrogar de una manera más directa y nadie le va a hacer quedar mal, fue a En boca de todos, donde por supuesto ni Maju ni Tula van a poner incómoda a Flavia Laos”.

La periodista afirmó que Flavia Laos estaría intentado demostrar que la familia Parodi sí la quiere, mientras que la relación con Luciana Fuster sería más distante: “Que tú les tengan cariño, que ellos te tengan cariño y que te inviten, porque te pueden invitar por educación y decir tú tienes que venir; claro, como no quieren a la otra, como todavía a la otra no le han dado la política de puertas abiertas, como Luciana Fuster todavía no ingresa de una manera formal a esa familia y las hermanas han hecho ver en todos los idiomas que no la pasan a Luciana Fuster, entonces Flavia Laos va y hace acto de presencia para decirle a todos: miren, a mí sí me quieren. ¿Que premio consuelo, no? Que te quieran las hermanas, que te quiera la madre, que te quieran ahí en su vida, en su casa, en su baby shower, en su revelación de sexo, pero qué patética porque el que debería quererte es el Pato y no las hermanas, y él ya no te quiere”.

“El tipo que debería de amarte, de quererte, de respetarte, de darte tu lugar, ya no te quiere en su vida, y no sé por qué tú a la fuerza intentas entrar en la suya”, comentó Magaly Medina.

La periodista lamentó la actitud de Flavia Laos: “Qué pena esta chica, tan joven y que tan poco se quiere”.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó las declaraciones de Flavia sobre Luciana Fuster: “Hay que respetar (a Luciana y a Patricio) de la boca para afuera, pero ¿por qué no respetas con hechos y actitudes? (...) Luciana se debe estar riendo, dirá qué tonta esta, está bien que a ella no hayan invitado, pero esta fue solo para demostrar que a ella sí la invitan”.

