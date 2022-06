Este martes 7 de junio de 2022, Majo Parodi, la hermana de Patricio Parodi, reveló que empezó a tener contracciones, lo que indicaría que muy pronto dará a luz a su bebé.

La influencer apareció en Instagram Stories y compartió algunos detalles a sus seguidores: “Como comprenderán, no me he bañado, voy a aprovechar para ponerme una mascarilla (...) ya después me meteré a bañar”.

“Justo terminé de hablar hace un rato con Mario, que es mi doctor, porque en la madrugada me dio unos dolores en la panza, horrible, horrible, horrible”, explicó Majo Parodi.

“Así que me dijo que hoy me quede tranquilita, así que nada, estaba tirada en mi cama, literal, y ahora voy a aprovechar en avanzar unas cositas, unos pendientes”, acotó.

La hermana de Patricio Parodi explicó que los dolores eran contracciones, pues ya se encuentra en la semana 38 de embarazo: “En la madrugada me dieron contracciones, así que me dijo que hoy esté más tranquila”, escribió.

Fuente: Instagram @twosidesblog

