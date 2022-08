La influencer Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, reveló que tuvo problemas para extraerse leche y dejarla en biberones para que su hija recién nacida, la pequeña Aitana, se alimente.

“Se empezó a apagar y hoy en la mañana que me estaba extrayendo, se me apagó como en dos minutos como cinco veces”, contó Majo Parodi. “Ayer se empezó a apagar de la nada, voy desde las 10 am sin extraerme nada! O sea, se imaginarán cómo estoy”, dijo la influencer.

“No me extraigo desde las 10 de la mañana, necesito extraerme o que la gorda se levante, pero obviamente no la voy a levantar, así que toca esperar”, explicó la hermana de Patricio Parodi.

“Yo me muero sin extraerme un día a parte la gorda a veces duerme 5-6 h y tengo que extraerme”, comentó la nutricionista, quien explicó que no puede estar sin el extractor de leche materna.

“Está en revisión dos, tres días, pero yo que hago mientras, me tendría que comprar otro cmanual o lo que sea porque tampoco es que le dé a la gorda todo el tiempo, o sea, si salgo o lo que sea, igual le dan leche en biberón”.

Fuente: Instagram @twosidesblog

TE PUEDE INTERESAR