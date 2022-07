La influencer Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi, contó que su bebé está en un brote de crecimiento y ha pasado días difíciles. Por este motivo, decidió no asistir a la fiesta de una de sus amigas.

“Se acaba de quedar dormida, pero en estos descansos que está haciendo son de 5, 10 minutos y se está levantando”, contó Majo Parodi en Instagram Stories. “Estos días han sido non stop (sin parar) con ella”, escribió.

“Se despierta desde las 7 de la mañana hasta ahorita que se quedó dormida, casi las 8 de la noche, o sea, explíquenme eso. Todo está igual, pero dicen que es una etapa (brote de crecimiento)”, explicó Majo Parodi.

“Está relativamente tranquila, pero no llega a dormir bien”, afirmó Majo Parodi sobre la pequeña Aitana. La influencer también indicó que no ha podido trabajar por atender a la bebé: “Hemos estado todo el día así, tengo que avanzar planes, no puedo porque he estado con la gorda. Denme paciencia, la verdad”.

“Paciencia es lo que se necesita en estos momentos”, indicó la nutricionista, quien contó que no pudo ir a una fiesta para atender a su hija:

“Tenía hoy el cumpleaños de una amiga, me muero de pena de no ir, pero la verdad estos días la gorda ha estado tan como fastidiada, difícil de dormir, que es un chambón creo que estar solo, entonces me da pena que solamente Flavio (su pareja) tenga esa chamba, así que me voy a quedar”, manifestó.

Fuente: Instagram @twosidesblog

