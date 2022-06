La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, sorprendió a propios y extraños al mostrar el cambio de su figura luego de dar a luz a su hija Aitana.

A través de su blog en Instagram, la nutricionista compartió una foto en la que se observa su cuerpo tras dos semanas postparto: “Esta foto se la mandé a Feruchi, pero se las comparto”, señaló.

Foto: Instagram @twosidesblog

“Pe: omitan el desorden, mi cuarto ahora está con mil cosas de la bebé jajaja tengo que ordenarlo y ver dónde meter las cosas”, añadió Majo Parodi en la publicación.

En la imagen se puede ver que Majo Parodi prácticamente ya perdió todo el peso que ganó en el embarazo. Y es que, cabe recordar, la hermana de Patricio Parodi documentó día a día sus entrenamientos y comidas sanas durante el embarazo.

¿Por qué enfureció Majo Parodi?

Poco antes, la nutricionista se molestó con los usuarios que le exigían una explicación por rapar a su bebé: “Otro dato que me han estado preguntando bastante fue por qué le corte el pelo a la bebé, porque quise, y de ahí subimos el video de la bebé rapada”, comentó.

En ese sentido, Majo Parodi pidió que no se involucren en sus decisiones como madre: “De verdad no me digan nada del corte de pelo, solo queríamos hacerlo y ya, no hay otra explicación”.

