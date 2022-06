La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, reveló que dejó de dar pecho a su hija recién nacida tras sufrir varias heridas. Por esta razón, tuvo que buscar una asesora de lactancia materna.

“Al comienzo a la gorda sí la ponía en mi pecho, pero me comenzó a hacer heridas, entonces al final solamente me extraía la leche y se la daba. Entonces dejé de darle pecho porque, o sea, tenía heridas”, explicó Majo Parodi.

“La semana pasada vino Karen obviamente para analizar la situación en la que estás, cómo ha sido el tema de tu lactancia o cómo vas porque generalmente también se ve mucho antes, y bueno, en mi caso, me vio las heridas, cómo estaba y me hizo como masajes, también me dejó masajes para yo hacerme”, contó.

La hermana de Patricio Parodi puso en práctica algunos consejos para lograr dar de lactar a su bebé: “Tengo, por ejemplo, un tip que a mí me sirve bastante es el tema de las semillas, el ponerme acá unas bolsitas calientes, en realidad me las pongo a veces y simplemente boto la lecha, y bueno, el tema de estimulación y todo esto, el tema del agarre, cómo debería ser el correcto, obviamente me hizo practicarlo con la bebé que en ese momento sí tenía heridas, pero practicarlo y eso, cómo debería ser el tema de la lactancia y el tema de la alimentación de ella y todos esos datos que a veces nos preguntamos y no sabemos o que es muy importante”.

“No pensé que doliera tanto, pero es un proceso, al final ella se adapta a mí y tiene que aprender y yo me adapto a ella”, confesó la influencer.

Majo Parodi reveló que incluso lloró al no poder dar de lactar: “Al comienzo tenía heridas, algunos días lloraba porque me frustraba no poder darle”.

Fuente: Instagram @twosidesblog

