La mamá de Angie Jibaja, Maggie Liza, salió al frente para hablar de cómo ha sido la vida de su hija durante los últimos meses luego de que le quitaran la tenencia de sus dos hijos, fruto de su relación con el cantante de cumbia, Jean Paul Santamaría.

Maggie Liza confirmó, desde Chile, que Angie Jibaja vivía con el anciano Ricardo Márquez, quien el último viernes la atacó a balazos. Fue la propia señora quien le pidió a la modelo se quede con él pues le daba una pieza de su casa para vivir.

Además, Maggie Liza aclaró que su hija no tiene ninguna relación sentimental con Ricardo Márquez, como se especuló desde el día en que se conoció el cobarde ataque.

“No, Ricardo Márquez, él es el abuelo, no, no es su pareja, es un señor mayor, él es el abuelo. Bueno, nosotros le decimos el abuelo porque es una persona mayor y él le daba una pieza en su casa a Angie”, dijo.

La señora Maggie habló con cierta culpa, pues ella le insistió a su hija para que se quedara viviendo con el anciano agresor.

“Yo le pedí a Angie que se quede ahí porque no había dónde se quede, por eso le pedí que se quedara en la casa de él y ella se quería mudar y yo le dije no porque no había plata para que se mude, por eso ella estaba ahí, yo le insistí para que se quede ahí”, agregó.

VIDEO RELACIONADO

Mamá de Angie Jibaja cuenta detalles de su relación con Ricardo Márquez | TAQD | LATINA | TROME

TE PUEDE INTERESAR