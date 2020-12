El integrante de ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren y la modelo Vania Bludau disfrutan de un dulce romance pese a la distancia, pues ella vive en Estados Unidos y él en el Perú.

Marcela León, madre de Mario Irivarren, opinó acerca de esta relación que tiene a su hijo totalmente embelesado y feliz en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’.

“Estoy contenta con Vania, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero he tenido la oportunidad de conversar con ella y es una chica emprendedora, trabajadora. Es una chica que siempre está luchando por salir adelante. En esa parte Vania y Mario se complementan, es difícil encontrar una persona que te complemente en estos temas”, señaló Marcela Leon.

Sin embargo, la madre de Mario Irivarren reconoció que no sabía de los Tik Toks y video que Vania y su hijo graban en redes sociales. Aunque aseguró que sí sabía que Mario pasará el fin de año con Vania.

Mario Irivarren y Vania Bludau disfrutaron, el último fin de semana, de unas increíbles vacaciones en una exótica playa en Panamá. La pareja no dejó de publicar videos de lo bien que la pasaron y de lo mucho que se quieren. Mario aprovechó este espectacular escenario para declararse a su amada y ella dijo que sí.

