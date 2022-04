La salud del cantante Chyno Miranda ha dado mucho qué hablar en los últimos días luego de unas declaraciones de Nacho, su excolega de “Chino & Nacho”. A propósito, el manager del artista rompió su silencio y aseguró que Chyno se encuentra bien.

“Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando (la familia) entienda se darán más detalles de su condición”, dijo Julio Durnache a Diario Libre.

De acuerdo a People en Español, todo se trataría de especulaciones sobre la salud de Chyno Miranda luego que Nacho pidió orar por su excompañero.

“Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia”, aseguró el manager de Chyno Miranda.

Pese a las primeras declaraciones que Nacho realizó, el cantante luego comentó en el programa “Hoy” que Chyno Miranda está bien de salud. “A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía”, manifestó.

