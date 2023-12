Manolo Rojas confesó que el motivo de su distanciamiento de Alfredo Benavides, se debe a una fuerte deuda por pharte del hermano de Jorge Benavides.

“Alfredo es como mi hermano, lo quiero mucho pero hay una deuda que dice que yo le cobro porque se me sube el azúcar, en realidad él se resiste a pagarme, pero él sabe que me debe ”, reveló Rojas en ‘Café con la Chévez’.

En esa línea, el cómico afirmó que no es ningún “loco” para cobrarle por las puras: “Tengo controlado mi azúcar, yo sé que a mí me está debiendo, lo veo bien, me alegra, le deseo lo mejor, lo quiero mucho, que le vaya muy bien, pero que aprenda a reconocer su deuda, en los momentos difíciles que lo ayudé... ”, manifestó.

“ Él de terco no quiere reconocer, pero la verdad es esa. Ha venido su abogado y me dijo ‘mejor eso déjalo en el pasado’, y no, yo no pretendo hacerle daño, yo no soy loco ni cobro por las puras ”, agregó.

