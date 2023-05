No es la primera vez que Jorge Benavides es defendido por sus amigos que ahora están en otros canales y esta vez le tocó el turno a Manolo Rojas, quien al ver a Dayanita en el mismo set que él trabaja, no dudó en cuadrarla.

Después de cuadrar a Dayanita, Manolo Rojas resaltó la humildad y solidaridad de Jorge Benavides, quien le habría echado una mano en más de una ocasión: “Las veces que no tuve trabajo, él tuvo la gentileza de contratarme”, fue el mensaje que dio el comediante para el diario ‘El popular’.

¿Manolo Rojas dejará a la Chola Chabuca por Jorge Benavides?

El amigo de Andrés Hurtado descartó que esto suceda por lo menos este año porque tiene un contrato que respetar: “Todos saben que yo tengo contrato hasta diciembre y estoy tranquilo y me va bien, yo donde estoy trabajando doy mi vida, yo soy un profesional que me debo a quien me ha contratado y confía en mí”.

