Manuela Camacho, la recordada integrante de “América Kids”, hizo una dura confesión y reveló que padeció de trastornos alimenticios, como la anorexia y la bulimia.

A través de su cuenta de Instagram, la hoy periodista contó su testimonio de vida y explicó las razones que lo llevaron a ello:

“Muchas veces he hablado de esto ,quizás no siempre de manera tan directa como ahora. Para quienes no lo sepan hoy lo cuento con todas sus letras: me recuperé de trastornos alimentarios, superé a la anorexia y a la bulimia y hoy ya no tengo vergüenza de decirlo porque sé que haberlo vivido me hizo quien soy y porque ahora entiendo que hablarlo públicamente, puede ayudar a muchas otras personas que pasen por algo similar a saber que de eso puedes salir”; escribió en la red social.

La entrevista la concedió a Andrea Jimenez, una joven que vive con el trastorno del límite de la personalidad (borderline).

“Llegó un punto muy triste de esta enfermedad, que no me podía lavar los dientes porque tenía temor que la pasta de dientes me engorde”; confesó Camacho.

“La anorexia te hace creer que no hay nada mala contigo (...) Los pensamientos son tan nocivos y sesgados que crees que todos te tienen envidia porque estás adelganzando, (con la anorexia) piensas que estás perfecta”

El programa infantil América Kids motivó en su momento una secuela llamada “La Akdemia”, donde también participaron jóvenes actores de hoy gran reconocimiento, como Ximena Hoyos, Flavia Laos, María Grazia Gamarra.

