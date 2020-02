La cantante salsera Yahaira Plasencia estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos” y fue consultada sobre varios temas que involucraban al futbolista Jefferson Farfán, la relación que actualmente mantienen y el estreno de la película “La Foquita: El 10 de la calle”.

Sin embargo, una de las preguntas que más resaltaron fue cuando se le consultó sobre su relación con la mamá del futbolista, la popular Doña Charo.

“Para mi es un tema un poco delicado, porque no me gusta tocar a la ‘seño'. Siempre le he dicho que la quiero mucho, que la estimo, que la admiro”, manifestó la artista.

Asimismo, no desaprovechó la oportunidad para resaltar la lucha que ejerció la mamá de Jefferson para sacar adelante a su familia.

“Lo que puedo decir de la señora Charito, es que la gente que ha visto la película, se dan cuenta de lo que ha sido capaz de hacer sola para sacar adelante a Jefferson. La admiración y respeto está”, declaró.

Recordemos que la intérprete de “Y le dije no” se encuentra en el ojo de la tormenta tras emitir una declaraciones sobre la ausencia de los menores hijos de la ‘Foquita’ en el avant premiere de su película.

Yahaira sobre Doña Charo - Ojo (Video: América TV)

