El último martes 11 de octubre, el cantante Marco Antonio Solís decidió brindó un espectacular concierto que apeló a la nostalgia, como parte de su gira “Qué ganas de verte world tour 2022″. El artista, quien se mostró entusiasmado en todo momento, inició su presentación agradeciendo la asistencia del público y recordándoles que no regresaba a tierras peruanas desde el 2008.

A las 9pm en punto se encendieron las luces del escenario. La iluminación, las enormes pantallas y la estructura captaron de inmediato la atención del público. Minutos más tarde, acompañado de su cuerpo de baile de 10 personas y de un imponente marco musical de percusión, vientos y coros, apareció Marco Antonio Solís.





Las personas, en su mayoría personas de la tercera edad, se emocionaron al escuchar el primer tema que empezó a entonar: “No puedo olvidarla”. El Arena Perú no defraudó con el sonido y la disposición de las localidades, permitiendo que el público pueda apreciar el escenario desde cualquier punto del local. Desde la primera fila hasta la zona General acompañaban cada frase de la canción.

Mientras iba avanzando el concierto, las personas no se cansaban de repetir lo mismo: “¡Qué increíble voz tiene este hombre. Igual a su disco”. La alegría en los ojos de los fans por reencontrarse con el músico era adorable. Muchas volvían a sentirse adolescente y a recordar, quizás, ese primer amor.

Casi al finalizar, Marco Antonio no quiso dejar de recordar a aquellos seres queridos que murieron y dejaron este plano terrenal. “Quiero que piensen en esa persona que no está con ustedes de forma física, pero que seguro su espíritu permanece con ustedes en estos momentos”. Luego de este preámbulo, inició a entonar “Si no te hubieras ido”.

El concierto duró más de dos horas donde el mexicano interpretó un repertorio lleno de puro éxitos como “Dios bendiga lo nuestro”, “El perdedor”, “Más que tu amigo”, “Tú cárcel”, “A dónde vamos a parar”, “Mi eterno amor secreto”, “Dime donde y cuando”, “Cómo fui a enamorarme de ti”.

A las 11: 43 p.m. los fans partieron a sus domicilios con el corazón alegre y tarareando “Más que tú amigo”, el último tema que tocó e hizo bailar a todos para calentarse en una noche fría limeña. Marco Antonio Solís ha cautivado no solo a sus seguidores de siempre, sino también a aquellos jóvenes que acompañaron a sus padres o abuelos en esta presentación. Sin duda, vuelve a demostrar que su música tiene para muchos años más.

